23.09.2019 09:05

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

(İHA)

Kaynak: İHA