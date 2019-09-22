22.09.2019 09:14

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27



Adana: Parçalı ve az bulutlu 34



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 19



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 - İSTANBUL

Kaynak: İHA