10.09.2019 09:07

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van Çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28



İzmir: Az bulutlu 29



Adana: Parçalı bulutlu 35



Bursa: Parçalı bulutlu 31



Antalya: Az bulutlu 32



Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27



Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

Kaynak: İHA