05.09.2019 08:55

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin kuzeydoğu ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin, öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 33

Bursa: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

(İHA)

Kaynak: İHA