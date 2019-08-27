27.08.2019 08:52

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 31



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32



İzmir: Az bulutlu ve açık 33



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33



Adana: Parçalı ve az bulutlu 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 37



Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 30



Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA