Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

27.08.2019 08:52
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 31


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32


İzmir: Az bulutlu ve açık 33


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33


Adana: Parçalı ve az bulutlu 35


Antalya: Az bulutlu ve açık 37


Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 30


Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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