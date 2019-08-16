16.08.2019 08:55

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İzmir: Az bulutlu 31 Adana: Parçalı bulutlu 34 Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İHA