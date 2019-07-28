Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 32 İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Bursa: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 33 Samsun: Parçalı bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu 26 Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 29 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

Kaynak: İHA