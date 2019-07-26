Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 30 İstanbul: Az bulutlu 30 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Bursa: Az bulutlu 33 Antalya: Az bulutlu ve açık 33 Samsun: Parçalı bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

Kaynak: İHA