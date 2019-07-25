Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın doğu ve Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İstanbul: Parçalı bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Parçalı bulutlu 30 Adana: Az bulutlu ve açık 33 Antalya: Az bulutlu ve açık 34 Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor) 25 Erzurum: Parçalı bulutlu 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

(İHA)

Kaynak: İHA