Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 27 İstanbul: Parçalı bulutlu 26 İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı 31 Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı32 Bursa: Parçalı bulutlu 28 Antalya: Parçalı bulutlu 30 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli 25 Erzurum: Az bulutlu ve açık 25 Diyarbakır: Az bulutlu 35

(İHA)

Kaynak: İHA