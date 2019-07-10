Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 18/33 İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23/31 İzmir: Az bulutlu ve açık 25/35 Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22/34 Adana: Az bulutlu ve açık 24/34 Antalya: Az bulutlu ve açık 26/34 Samsun: Parçalı bulutlu 21/28 Trabzon: Parçalı bulutlu 21/28 Erzurum: Parçalı bulutlu 11/27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 21/39

(İHA)

Kaynak: İHA