Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 33 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu 33 Bursa: Az bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 34 Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İHA