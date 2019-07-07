Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İHA