Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu 34 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 Adana: Parçalı bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Parçalı bulutlu 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı bulutlu 18 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

(İHA)

Kaynak: İHA