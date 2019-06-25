Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle. Yurtta Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 32 İstanbul: Parçalı bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 37 Adana: Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı bulutlu 29 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 30 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA