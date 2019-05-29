Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34 İstanbul: Az bulutlu ve açık 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 31 Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 32 Adana: Az bulutlu ve açık 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26 Trabzon: Az bulutlu ve açık 25 Erzurum: Az bulutlu ve açık 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Kaynak: İHA