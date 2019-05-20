Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacak ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, zamanla az bulutlu 29 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 Adana: Parçalı ve az bulutlu 31 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

(İHA)

Kaynak: İHA