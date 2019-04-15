Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu 14

İzmir: Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

Bursa: Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 - İSTANBUL

Kaynak: İHA