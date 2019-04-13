Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarı ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Adana: Parçalı bulutlu 24 Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Antalya: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu 21 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu,, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 18 Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 13 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

(İHA)

Kaynak: İHA