Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 23 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

(İHA)

Kaynak: İHA