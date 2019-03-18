Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 15 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18 İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 20 Adana: Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu 20 Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23 Antalya: Az bulutlu ve açık 21 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11 Erzurum: Parçalı çok bulutlu 2 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

(İHA)

Kaynak: İHA