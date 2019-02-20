Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13 İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12 İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18 Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı bulutlu 13 Trabzon: Parçalı bulutlu 11 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

(İHA)

Kaynak: İHA