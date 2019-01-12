Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), bu sabah saatlerinde İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 6 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 13 Adana: Parçalı bulutlu 14 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 14 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12 Trabzon: Parçalı bulutlu 14 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

(İHA)

Kaynak: İHA