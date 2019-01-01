Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 - İSTANBUL

Kaynak: İHA