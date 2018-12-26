Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu sabah ilk saatlerde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı -2 İstanbul: Çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmurlu 5 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6 Bursa: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 18 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13 Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur, iç kesimleri yoğun kar yağışlı 6 Erzurum: Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1 Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 7

(İHA)

Kaynak: İHA