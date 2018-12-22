İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak

Türkiye'nin geneli, önümüzdeki hafta soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde başlayacak olan kar ve karla karışık yağmur, Salı ve Çarşamba tüm yurda yayılacak. Küresel tahmin sistemlerine göre, Çarşamba günü İstanbul'da da kar bekleniyor. Son Meteoroloji hava durumu raporuna göre, gelen soğuk hava dalgası ocak ayının ilk haftasında da etkisini sürdürecek.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Gelecek hafta aşırı soğuklar ve kar yurdu esir alacak. Salı gününden itibaren düşmeye başlayacak hava sıcaklıklarına kar da eklenecek. Küresel tahmin sistemlerinin kar uyarısı verdiği tarihler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri de destekçi oldu. Meteoroloji salı ve çarşamba için yurdun önemli kısmında kar yağışı olacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK KAR VE SOĞUKLAR GÜNLERCE SÜRECEK

25 Aralık'tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık'ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Sözcü'de yer alan habere göre ise, kar Ankara'yı da etkileyecek, İzmir'de ise ciddi soğuma meydana gelecek.

BUGÜN VE YARIN DAHA YUMUŞAK BİR HAVA ETKİLİ OLACAK

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmeden önce Türkiye bugün ve yarın mevsime göre yumuşak sayılabilecek bir havanın etkisi altında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR KUZEYBATI KESİMLERDE 2 İLE 4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12

Kaynak: İHA