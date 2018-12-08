Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 5 İstanbul: Parçalı bulutlu 10 Bursa: Parçalı bulutlu 11 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 14 Adana: Çok bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11 Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 10 Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 3 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

(İHA)