Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 16 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

(İHA)