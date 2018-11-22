Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kırklareli'nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 - İSTANBUL