Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kırklareli'nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

(İHA)