Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 İzmir: Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Adana: Parçalı bulutlu 22 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15 Antalya: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20 Samsun: Parçalı bulutlu 15 Trabzon: Parçalı bulutlu 15 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

(İHA)