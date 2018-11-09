Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun genelinin parçalı bulutlu, kuzey kesimler ile Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları ile Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 16 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19 İzmir: Az bulutlu 21 Adana: Parçalı ve az bulutlu 25 Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19 Antalya: Parçalı bulutlu 23 Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18 Trabzon: Parçalı bulutlu 18 Erzurum: Parçalı bulutlu 9 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

(İHA)