Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yurtta sabah ilk saatlerde Samsun, öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Malatya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 26 İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25 Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23 Erzurum: Parçalı bulutlu 21 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

(İHA)