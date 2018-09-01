Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 33 İstanbul: Az bulutlu ve açık 33 Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 36 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Az bulutlu ve açık 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 33 Samsun: Parçalı bulutlu 30 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)