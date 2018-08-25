Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 36 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı bulutlu 30 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 29 Erzurum: Parçalı bulutlu 30 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)