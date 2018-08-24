Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 34 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 32 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)