Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 29 İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Bursa: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29 Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 Yurtta hava durumu

(İHA)