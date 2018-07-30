Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıİç Ege ve Göller Bölgesi'nde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32 İstanbul: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakası aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)