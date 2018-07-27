Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Hatay kıyıları, Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri, Bursa ve Bilecik'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu 34

Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 31

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL