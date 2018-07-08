Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Rize, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 33 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 33 Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 29 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)