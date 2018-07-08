Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Rize, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL