Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 31 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı bulutlu 27 Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)