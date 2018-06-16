Meteoroloji Duyurdu: Yağışlı Hava Öğleden Sonra Tüm Yurdu Saracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Öğleden önce batı illerinde etkili olmaya başlayan yağış, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu ve Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu dışında tüm ülkeye yayılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Öğleden önce batı illerinde etkili olmaya başlayan yağış, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu ve Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu dışında tüm ülkeye yayılacak.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Bayram tatilini fırsat bilip sahillere akın eden tatilcilere kötü haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden itibaren Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Öğleden önce batı illerinde etkili olmaya başlayan yağış, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu ve Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu dışında tüm ülkeye yayılacak. akşam saatlerinde yavaş yavaş etkisini yitirecek yağmur, Karadeniz ve Marmara ve Ege'nin sahil kesimini terk etmeyecek. Yağışlı hava Çarşamba gününe dek etkisini tüm yurtta aralıklarla sürdürecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıbatı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 27
Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33