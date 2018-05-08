Yurtta Hava Durumu

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu Anadolu'nun doğusunda 6 ila 10 derece, iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, boğaz çevresi başta olmak üzere yer yer sisli 18

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 14)

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor) 20 - İSTANBUL