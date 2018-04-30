Meteoroloji Uyardı: Pazar Günü Tüm Yurda Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacakken 6 Mayıs Pazar günü 81 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
6 MAYIS PAZAR GÜNÜ 81 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haftalık tahmin raporlarına göre, 6 Mayıs Pazar günü 81 ilin sağanak yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETLE BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çevreleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27