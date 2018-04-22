Meteoroloji Açıkladı! Yarından İtibaren Sıcaklıklar 2 ile 8 Derece Arasında Artacak
Meteoroloji, hava sıcaklığının ülke genelinde 23 Nisan'dan itibaren 2 ile 8 derece arasında artacağını duyurdu.
Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı. Önümüzdeki 5 gün ülke genelinde havaların mevsim normallerinde seyretmesi, 23 Nisan Pazartesi gününden başlayarak sıcaklıkların 2 ila 8 derece artması bekleniyor.
DOĞU KESİMLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEYİ İLE KARADENİZ'DE SİS BEKLENTİSİ
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK 2 İLA 8 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 23 Nisan'dan itibaren gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18