Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23 - İSTANBUL