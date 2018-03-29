Tunca ve Meriç Nehirleri Taştı, Edirne Felaketin Kıyısında! Meteoroloji Uyardı: Sağanağa Dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşecek. Yağışlar ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç Nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

TUNCA VE MERİÇ NEHİRLERİ TAŞTI

Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor.

KABUS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne'de yaşanan sel ve su taşkını havadan görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taşkının boyutu ve tahribatı gözler önüne serildi. Meriç ve Tunca Nehri kenarında bulunan özel ve kamu kurumlarına ait tesisler ve bölgede bulunan bağ evleri taşkın nedeniyle su altında kaldı, söz konusu mevkilerde ciddi tahribat ve maddi hasar oluştu. DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debi saat 08.00 itibariyle 267 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehri debisi ise bin 353 metreküp/saniye olarak bildirildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20