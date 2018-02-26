Kar Kapıya Dayandı! İstanbul'da Beklenen Kar Çarşamba Günü Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da kış boyunca beklenen kar yağışı bu hafta geliyor.

BU HAFTA İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Kış başından beri İstanbul'da kar yağışı bekleniyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminine göre bu hafta kar İstanbul'a gelecek.

Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayan yağışlar Çarşamba gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacak. 28 Şubat'tan itibaren başlayacak olan kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alacak.

TRAKYA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur,Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15

Samsun: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu 5

Diyarbakır: Çok bulutlu 13