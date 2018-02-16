Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre,Batı Akdeniz ile İstanbul'un Anadolu yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde(Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-75 km/metrekare) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Antalya'nın batı ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 km/metrekare) olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14 - İSTANBUL